Lutto nel mondo della SBK: è morto Gian Franco Carloia, storico Direttore di Gara del campionato delle derivate di serie, dopo una lotta contro una malattia che l'aveva colpito negli ultimi mesi. Figura nota e rispettata nel WorldSBK dal 1993, anno in cui iniziò la sua carriera presso l'ex promotore del campionato, FGSport. Divenne poi assistente di Alberto Fantini nel 2001, allora Direttore di Gara della SBK, per poi succedergli nel 2008. "Nel corso del suo mandato, Gian Franco Carloia ha impresso la sua leadership occupandosi della supervisione della sicurezza e del corretto svolgimento degli eventi WorldSBK in giro per il mondo. Noto e apprezzato per la sua meticolosità, per l'attenzione ai dettagli, alla sicurezza e alla sportività", si legge nella nota diffusa sul sito ufficiale della Superbike.