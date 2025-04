Gonzalez scatterà davanti a Lusail, in prima fila con lo spagnolo anche Dixon (leader del Mondiale) e Canet. Più indietro gli italiani: 14° Vietti, 22° Arbolino. Domenica la gara alle 17.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Gonzalez, Dixon, Canet , questa è la prima fila della griglia di Moto2 . In pratica i primi tre della classifica iridata, a posizioni invertite. Due spagnoli e un britannico, leader del Mondiale. Sembrava in difficoltà rispetto al solito, poi Dixon (ieri decimo in pre-qualifica) ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro agguantando il terzo posto, a tempo quasi scaduto (sfruttando anche la scia del compagno di squadra Salac). Jake non vuole lasciare a Manuel l’occasione di accorciare il distacco in campionato (14 punti). Lo spagnolo è partito forte, anzi fortissimo, abbassando il record della pista e si candida al gradino più alto del podio. Poi c’è Canet che nel Mondiale sta in mezzo a loro due. E Aron è un altro osso duro, tra i favoriti al titolo fin dai test invernali.

Vietti 14°, Arbolino 22°

All’appello mancano però un paio di piloti che ad Austin avevano fatto risultato: Lopez si è qualificato addirittura 18°, e Arbolino, peggio, è rimasto incagliato in Q1 ed è obbligato a partire dalla 22° casella dello schieramento. Ma da venerdì s’era capito che questo weekend non avrebbe girato come il precedente per il pilota di Garbagnate. Nemmeno Vietti ha brillato, ma il 14° tempo è un po’ meglio. La sorpresa delle qualifiche è Daniel Holgado, il migliore debuttante in Qatar, fin qui; lo conferma il suo sesto posto. Non male nemmeno David Alonso, 11° in griglia, in crescita rispetto alle prime gare.