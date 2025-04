Il giapponese partirà davanti a tutti in Qatar, 4° Rossi, 9° un ottimo Pini. Stefano Nepa ha stretto i denti e, nonostante la microfrattura al piede rimediata venerdì, ha centrato la quinta fila in griglia. Domenica la gara alle 16 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI