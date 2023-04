"Più delle motivazioni oggi mi serve la forza di volontà". Lo ha detto Marc Marquez rispondendo alla domanda di un giornalista spagnolo nella sua personale conferenza stampa di Jerez, in cui spiegava i motivi dell’ennesima defezione. Il metacarpo della mano destra rotto si aggiunge alla lunga lista di infortuni che hanno scandito le ultime stagioni dal 2020, anno del brutto incidente di Jerez. Il braccio destro fratturato e rioperato, la diplopia, adesso la mano, un calvario senza fine che abbatterebbe l’animo di chiunque. Tornerà in pista lo spagnolo, lui ne è certo, ma con quale stato d’animo è difficile dirlo. Per il quarto anno consecutivo lo spagnolo si trova a rincorrere. E’ come una corsa ad handicap. Il recupero costa fatica e sacrifici. "Mi sveglio ogni mattina alle sette, mi faccio due ore di camera iperbarica, poi via per la riabilitazione…", vita grama per chi di solito scalpita, uno come lui, che in passato cancellava ogni ostacolo, fisico e tecnico. Cadeva e tornava in sella come nulla fosse. Rimontava gare già perse, sorpassava chiunque si trovasse davanti. Un demonio. Quello di oggi sembra un pilota più rassegnato e riflessivo. Quante volte in questi anni ha temuto di arrendersi a un fisico che gli presentava un conto salato per i tanti acciacchi patiti?