Non è usuale vedere Pecco Bagnaia fuori dal Q2 delle qualifiche. Non è consuetudine scorrere la classifica combinata delle prove libere e non trovare il nome del campione del mondo in carica nella top ten. Ma a Jerez de la Frontera , quarto appuntamento della stagione della MotoGP, è successo. Colpa del caldo del pomeriggio, che ha complicato i piani dei piloti sul fronte time attack. Ma anche di un feeling ancora da costruire. "La pista è diversa rispetto alle altre, ci vuole un bilanciamento diverso, ma ancora non l'ho trovato - ha esordito a Sky Sport -. La verità è che sono andato come l’anno scorso, solo che si va avanti e tutti migliorano ". Bagnaia individua il problema numero uno: "Dobbiamo trovare il feeling sul davanti - ha aggiunto -. Non riesco ad avere un buon sostegno, vado largo spesso e mi si chiude tanto l'anteriore. Ma ho fiducia totale nella mia squadra , mi daranno una grande mano e io mi dovrò adattare. Penso che una strada l'abbiamo individuata , vediamo sabato ma sono convinto che arriveremo anche noi ".

Bagnaia: "Pedrosa guida da paura, è incredibile"

Bagnaia dovrà iniziare le qualifiche dal Q1, dove 14 piloti si giocheranno l'accesso al Q2 decisivo per la pole position. Ma con gente come il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, e il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo, e soli due posti a disposizione non sarà semplice. "Sarà tosta, ci sono tanti piloti veloci". Bagnaia ha poi dato uno sguardo agli avversari, con parole d'elogio per Daniel Pedrosa, in pista a Jerez come wild card Ktm e fantastico terzo tempo di giornata. "Sappiamo tutti chi è Daniel Pedrosa - ha concluso -. Questa è una pista in cui è sempre andato forte. Non è solo perché ha svolto dei test su questo tracciato, è che lui guida proprio da paura: vedere il suo quarto settore è stato incredibile. Invece, credo che i test siano serviti ad Aprilia: hanno fatto un passo in avanti".