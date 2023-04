Bastianini non sta ancora bene: il ducatista, rientrato a Jerez dopo aver saltato Argentina e Stati Uniti per la frattura alla scapola di Portimao, ha chiuso il venerdì di Libere a Jerez con il 21° tempo nella classifica combinata. Sguardo sofferente, la spalla fa ancora male ed Enea si è preso alcune ore per decidere se proseguire o meno: "Vediamo come mi sveglio - ha detto a Sky -. deciderò dopo la terza sessione di prove libere"

"Mi sono goduto i giri di oggi, mi sono divertito anche se non sono al 100%". Nonostante il dolore alla spalla infortunata a Portimao, Enea Bastianini ha comunque trovato il modo per vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il venerdì di Jerez de la Frontera. Una giornata diffcile per la 'Bestia', al rientro dopo il doppio forfait in Argentina e ad Austin. Sguardo sofferente, Enea ha chiuso 21° nella classifica dei tempi combinati: il suo 1:37.985, suo miglior giro, è oltre un secondo più lento del miglior crono di Aleix Espargaró. Bastianini, però, non si arrende. "Non è stato né più né meno difficile di quello che mi aspettassi - ha esordito ai microfoni di Sky Sport -. Sapevo che avrei fatto fatica in entrata, finché stacco mi sento beno ma poi non riesco ad andare nell’angolo".