Il leader del Mondiale ha chiuso 12° nella combinata dopo le libere di Jerez e dovrà iniziare le qualifiche dalla Q1. "Purtroppo ho avuto un problema alla mia moto preferita - spiega Bezzecchi - e ho dovuto fare il time-attack con l'altra. Ma rimango fiducioso". Sabato spettacolo doppio con il nuovo format: qualifiche alle 10:50 e Sprint alle 15. Domenica la gara alle 15. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Venerdi di libere complicato per Marco Bezzecchi, attuale leader del Mondiale, rimasto fuori dai dieci nelle prove libere di Jerez: il pilota romagnolo ha chiuso in 12^ posizione nella classifica combinata davanti a Pecco Bagnaia ed entrambi sabato dovranno iniziare le qualifiche direttamente dalla Q1. "È stata una giornata difficile - spiega Bez - perché stamattina non mi sentivo per niente bene con la moto, quindi facevo molta fatica e non riuscivo a girare forte. Nel pomeriggio, grazie ad alcune modifiche, giravo veramente bene ed ero fiducioso. Purtroppo ho avuto un problema alla mia moto preferita e ho dovuto fare il time-attack con l'altra, quella che mi piaceva meno. E sono rimasto fuori". Bezzecchi (vedi video sotto) ha rotto il motore nel corso delle FP2, ha 'parcheggiato' la sua Desmosedici prediletta ed è rientrato in pista con la sostituta, con cui non ha lo stesso feeling.