Oncu è stato il più veloce nelle prove libere di Moto3 a Jerez, seguito da Masia e Holgado, leader del Mondiale. Migno primo degli italiani (8°) davanti a Farioli (9°). Nepa è tornato in pista a nove giorni dall'intervento affrontato dopo l'incidente di Austin. Domenica la gara in diretta alle 12 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Caldo e vento in pista a Jerez, la prima giornata di prove in Spagna è condizionata dalle condizioni meteo. Il più veloce è risultato Deniz Oncu, pilota finora lontano dal podio, alla caccia di un piazzamento degno delle attese. Alle sue spalle Jaume Masia, primo pilota targato Honda in mezzo al solito nugolo di KTM. Al terzo posto Daniel Holgado il leader dal mondiale, quarto Ayumu Sasaki, scivolato dopo dieci minuti dall’inizio del secondo turno. Il giapponese fin qui si è dimostrato tanto brillante in prova (due pole nei primi due gran premi della stagione) quanto inefficace in gara. La caduta nel finale di Austin brucia ancora per uno dei protagonisti più accreditati per la corsa al titolo. Ivan Ortolà, splendido vincitore al Cota, ha cominciato il week end spagnolo con un promettente sesto posto davanti a Xavier Artigas.