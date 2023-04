Venerdì da dimenticare per il francese della Yamaha, 16° nelle libere di Jerez. "Abbiamo sbagliato a non provare il time attack nella mattina - spiega Quartararo - perché il feeling non era male. Nel pomeriggio è stato un vero disastro". L'ex campione del mondo ha quasi rischiato di cadere per migliorare la sua posizione. "La moto è molto aggressiva - aggiunge - manca di stabilità e andiamo piano, abbiamo perso molta velocità rispetto al passato"

