In attesa dei test ufficiali in programma lunedì 1° maggio, alcuni team hanno provato diverse novità nel venerdì di prove libere di Jerez. A cominciare da KTM, che con Dani Pedrosa ha sfoggiato una moto rivisitata nell'aerodinamica: dal nuovo cupolino alla carena bassa con soffiatura più pronunciata, passando per l'ala posteriore con tanto di 'nolder'. Nuovi scarichi stile KTM per la Yamaha. E anche Honda ha provato alcune novità con Stefan Bradl I RISULTATI DELLE PROVE LIBERE