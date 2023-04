Non ha vinto, ma può comunque ritenersi soddisfatto. E' un Pecco Bagnaia soddisfatto quello che arriva in diretta a Sky Sport per commentare il secondo posto nella gara sprint di Jerez de la Frontera. Pecco, partito dalla quinta casella, ha gestito bene la gara e nel finale, sfruttando un errore di Jack Miller, è riuscito ad agguantare il secondo posto. "Il mio team ha fatto davvero un bel lavoro, hanno inteso quello che avevo chiesto venerdì - ha esordito il campione del mondo -. Stamattina eravamo ancora un po’ in difficoltà, la moto era molto diversa rispetto a quella di ieri. Poi, dalla fine del Q1, ho ritrovato un buon feeling". Pecco è un perfezionista, sa che in vista della gara di domenica c'è ancora del margine. "Mi manca qualcosa nel settore 3, dove l'anno scorso facevo la differenza - ha aggiunto -. Però ci arriviamo, ho visto cose interessanti durante la gara che mi serviranno per domenica". Il bilancio è dunque positivo, per ora. "Sono davvero contento, ho aspettato i momenti giusti. Sapevo che la gomma davanti sarebbe andata su di pressione e sarebbe stato quindi complicato per tutti. Non sono riuscito a superare la Ktm di Binder, ma per oggi va bene così..".