Come cambia la classifica dopo la Sprint di Jerez

Grazie alla rimonta dal 13° posto al 9° posto, Bezzecchi mantiene la testa del Mondiale con 3 punti di vantaggio su Bagnaia. Pecco ha chiuso sul podio della Sprint (2°), proverà a ritornare in cima al campionato nel Gran Premio di Spagna, in programma domani alle 15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW