Maxi caduta al via della Sprint di Jerez: Morbidelli cerca un sorpasso all'interno su Alex Marquez, i due si toccano e nella carambola coinvolgono anche gli incolpevoli Augusto Fernandez e Bezzecchi. I piloti si sono subito rialzati e hanno preso parte alla seconda partenza dopo la bandiera rossa, sventolata per via dei detriti presenti sul tracciato e di una moto, quella di Bez, fumante. Ecco la foto-sequenza dell'incidente

IL VIDEO DELL'INCIDENTE