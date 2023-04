MotoGp

Bagnaia vince la gara di Jerez e si riprende la testa del Mondiale, approfittando della caduta del leader Bezzecchi: Pecco adesso è in prima posizione con 87 punti, con un vantaggio di 22 punti sul pilota del team Mooney V46. Salto in avanti di Binder, che passa dal 6° posto al 3° posto (Bagnaia è distante 25 punti). Vinales rompe la catena all'ultimo giro e retrocede al 5° posto. Prossima gara il 14 maggio a Le Mans, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA