Sul circuito di Jerez è il giorno del Gran Premio di Spagna. Vittoria di Ortolà in Moto3, sul podio anche Alonso e Masia. Alle 13:15 sarà il turno della Moto2 con Sam Lowes davanti a tutti. Alle 15 il gran finale con la top class. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW