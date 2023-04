Weekend da dimenticare per Bezzecchi: è rimasto coinvolto in un incidente sia nella Sprint del sabato sia nella gara della domenica, perdendo la testa del Mondiale, superato da Bagnaia. "Le cose sono andate storte, ma non è solo sfortuna - ha ammesso il pilota del team Mooney VR46 -. Venerdì ho rotto la moto, ma poi non sono riuscito a fare il time attack, non sono andato in Q2, e da lì si è complicato tutto. Le cadute non hanno aiutato, ma le corse sono queste, torneremo forti a Le Mans"

