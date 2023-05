Bagnaia fa 13, crisi Yamaha senza precedenti

Grazie alla vittoria a Jerez, Bagnaia è salito a quota 13 vittorie nella classe regina. Tra gli italiani, meglio di lui hanno fatto solo Rossi, Agostini e Dovizioso. Già 10 piloti sono saliti sul podio in stagione, mentre si conferma la "maledizione del poleman". Crisi senza precedenti per la Yamaha: dal 1977 non si era mai verificato che la moto meglio piazzata in griglia fosse solo 14^

Bagnaia ha fatto "13". Ce l’ha fatta un po’ sudare, perché dopo le cadute di Rio Hondo ed Austin, e nell’ultimo giro mozzafiato di Jerez, tutto era ancora in bilico, ma alla fine Bagnaia ce l’ha fatta: è arrivata la 13^ vittoria in top-class. È un numero importante, perché lo piazza tra i primi 20 piloti di tutti i tempi, al pari di Randy Mamola e Max Biaggi, entrambi parte delle "MotoGP Legends", la Hall of Fame del mondiale.

Eguagliare Biaggi poi, ha un doppio significato, perché ora ci sono solo tre piloti italiani più vincenti in top-class: Valentino Rossi con 89 vittorie, Giacomo Agostini con 68 e Andrea Dovizioso a due sole lunghezze, 15. Con un bottino di 34 punti (contro il punto singolo di Bezzecchi), Bagnaia si riporta in testa al mondiale: è il suo 6° GP al comando, solo uno in meno di Biaggi, che fu leader per 7 volte nella stagione 1998 e due in meno di Dovi (8).