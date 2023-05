Sam Lowes ha centrato a Jerez il 10° successo in carriera in Moto2, Ivan Ortolà la vittoria numero 700 nel Motomondiale (contando tutte le classi) per la Spagna: sono solo alcuni dei numeri che ci ha consegnato il weekend di Moto2 e Moto3 di Jerez. Eccoli riassunti qui di seguito