SBK a Barcellona, appuntamento LIVE su Sky

La top classe delle derivare di serie torna in pista in questo fine settimana per il quarto dei dodici round del mondiale 2023. Al Montemolò Bautista e la Ducati ancora la coppia da battere in Superbike. La casa di Borgo Panigale leader anche in Supersport con Nicolò Bulega. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP. Sabato e Domenica gara 1 e 2 alle 14 e Superpole race domenica alle 11 LO SPECIALE SBK

Alvaro Bautista arriva a Barcellona forte di 54 punti di vantaggio sul più diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu. Lo spagnolo della Ducati è l'autentico dominatore di questo inizio di stagione con 8 vittorie su 9 gare disputate. La tripletta del campione del mondo 2022 nell'ultimo round di Assen ha permesso alla Ducati di raggiungere le 400 vittorie nella storia del Mondiale Superbike, ma non basta, in caso di affermazione in gara 1 al Montmelò Bautista raggiungerebbe il 40esimo successo personale in 82 gare in sella alla Panigale, ovvero una percentuale di successi su gare disputate pari al 50%. Non basta? Con una tripletta in Catalunya, il ducatista raggiungerebbe Noriyuki Haga al quarto posto della classifica di tutti i tempi. Numeri chiaramente impressionanti, da record.

Il più diretto inseguitore di Bautista, come detto, è Toprak Razgatlioglu che ha portato la R1 sul gradino più alto del podio nell’unica occasione in cui Bautista non è attivato in top 3. Il pilota Yamaha factory (118 punti, 54 di gap dalla vetta) è reduce da tre podi ad Assen e a Barcellona farà certamente di tutto per mettersi alle spalle lo spagnolo, su un tracciato dove non è ancora riuscito a vincere in carriera. In casa Yamaha è attesa anche la prestazione del nostro Andrea Locatelli che nei primi tre round di questa stagione ha già raccolto quattro podi che gli valgono un meritatissimo terzo posto in classifica generale (104 punti).

Scorrendo la classifica, in quarta posizione troviamo quella che ormai non è più una sorpresa, ma una solida realtà che non può e non deve essere data per scontata. Axel Bassani e il team Motocorsa sono i migliori tra gli Indipendenti e al momento sono riusciti a mettersi alle spalle diverse moto factory. Con 77 punti il giovane pilota veneto con la Panigale V4R precede Jonathan Rea, ritornato a podio (due volte) ad Assen con la Kawasaki dopo un digiuno che durava da gara 1 del round di apertura a Phillip Island. Restando in casa Ducati, Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) si presenta a Barcellona, dove è andato a podio nel 2019 in MotoGP, al settimo in classifica preceduto di soli tre punti da Michael Ruben Rinaldi (factory team Aruba.it).

Il team Honda factory arriva al Montmelò dopo un week-end difficilissimo ad Assen. Era da Magny-Cours 2020 infatti che due CBR 1000 RR-R non arrivavano nella top ten. La pista catalana è di quelle amiche, qui Lecuona ha chiuso i recenti test in modo molto positivo (terzo) mentre lo scorso anno aveva centrato la superpole. Potrebbe essere il fine settimana del riscatto per la casa di Tokio.

In cerca di una top 5 anche BMW che al momento vede Scott Redding al dodicesimo posto nella classifica generare con un settimo posto in gara 2 ad Assen come miglior piazzamento stagionale. Troppo poco per il pilota inglese che ha faticato anche nei test dove i lavori sulla ciclistica non si sono fermati (quattro forcelloni diversi provati) con l’obiettivo di migliorare l’erogazione della potenza, scaricata a terra in modo ancora troppo. Nel team factory ROKiT BMW Motorrad Michael van der Mark ancora fuori per un nuovo infortunio (serio, frattura femore) rimediato nel round di casa.