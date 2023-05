Bautista ottiene il miglior tempo nelle libere, ma soprattutto scava un solco sul ritmo gara. Rinaldi ottimo secondo, Rea (3°) apre il gruppone. Il weekend in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il leader del mondiale Alvaro Bautista inizia nel migliore dei modi il weekend di Barcellona, ottenendo il miglior tempo nelle libere di Superbike. Dopo aver verificato il passo di gara in entrambe le sessioni della giornata, lo spagnolo monta la gomma nuova al temine della FP2 e ottiene il crono di 1’41”486. La prima posizione in classifica, però, non basta a spiegare la superiorità mostrata dal ducatista, il cui ritmo con pneumatici usati sembra non lasciare nessuna speranza agli avversari.

Il più vicino di tutti è stato il suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, primo nella FP1 e poi secondo nel pomeriggio. La seconda posizione nelle gare del fine settimana è ampiamente alla portata per il riminese, che dovrà giocarsela con un Jonathan Rea in ripresa nel precedente round di Assen. Con il terzo tempo il nordirlandese precede Toprak Razgatlioglu e Iker Lecuona, che chiude la top-5.

Scivolato nel pomeriggio, Andrea Locatelli è sesto nel combinato delle due sessioni davanti a Dominique Aegerter, molto in forma sul ritmo gara e decisamente temibile per le gare. Ottavo crono per Xavi Vierge seguito da Alex Lowes e Garrett Gerloff. Axel Bassani è tredicesimo davanti a Danilo Petrucci, mentre Lorenzo Baldassarri è ventunesimo. Giornata difficile con problemi tecnici per Gabriele Ruiu, ultimo.