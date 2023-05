Ci era andato vicino in Gara 1, ce l’ha fatta in Gara 2: Bahattin Sofuoglu ha colto la sua prima vittoria nel mondiale Supersport completando un fine settimana da protagonista a Barcellona. Il turco di casa MV Agusta ha comandato buona parte della gara e ha condotto un ultimo giro magistrale per evitare il rientro di Stefano Manzi, con il quale aveva dato vita a un duello spettacolare nella gara di sabato. Proprio come in Gara 1, però, Manzi è stato penalizzato di una posizione per un millimetrico contatto con la zona verde oltre il cordolo all’ultimo giro. La seconda posizione è passata così a Marcel Schroetter, che bissando il risultato della prima corsa sale al secondo posto in campionato. Il capoclassifica Nicolò Bulega, invece, ha visto le sue chance di podio sfumare a causa di un problema tecnico al penultimo giro. Giù dal podio le Yamaha di Valentin Debise e Glenn Van Straalen, con Federico Caricasulo sesto e prima Ducati al traguardo. Buon settimo posto per Nicholas Spinelli davanti a Niki Tuuli, mentre Jorge Navarro e Raffaele De Rosa hanno conquistato la top-10. Sedicesimo Yari Montella, seguito da Andrea Mantovani e Federico Fuligni.