Ducati per i record a Le Mans

La sequenza di 3 successi è un record per il tracciato francese, registrato in precedenza dalla Honda nel 1994-1995-2000 (gli ultimi due non consecutivi) e nel 2002-2004; e dalla Yamaha nel 2008-2010 e 2015-2017. Per il marchio italiano quindi la possibilità di essere il primo costruttore ad infilare il poker. Una vittoria a Le Mans sarebbe anche un altro poker per Borgo Panigale: la prima volta che vincono 4 delle prime 5 gare di un campionato.

Invariato il palmares piloti

Il record di vittorie a Le Mans, 5 di Jorge Lorenzo, è irraggiungibile: il solo pilota in attività che ha vinto 3 volte qui è Marc Marquez, quindi Jorge è al sicuro almeno fino al prossimo anno. Per contro, il leader del mondiale, Bagnaia, non ha mai vinto in Francia e non è mai salito sul podio. In caso di un piazzamento fra i primi 3, sarebbe il 15° circuito in cui va a podio, in caso di vittoria, l’11° in cui vince. È sempre piacevole ricordare, per mettere in giusta prospettiva i risultati del campione, il record di podi qui: 13 di Valentino Rossi, più del doppio del suo più immediato inseguitore, Lorenzo a 6. Il primato di podi di Valentino è destinato a rimanere imbattuto almeno fino al 2031, visto che, tra i piloti in attività, quello con più podi è Marc Marquez a 4.