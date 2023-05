La Motogp si prepara a far tappa a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale e la notizia è che Marc Marquez, se le condizioni della sua mano destra lo permetteranno, potrà tornare a gareggiare. Lo spagnolo, che ha saltato tre gare su quattro fin qui disputate a seguito della caduta da lui provocata a Portimao è in attesa di ricevere il via libera dei medici per risalire in sella alla sua Honda. Intanto però è risolta la diatriba relativa alla penalità da scontare a seguito della caduta innescata a Portimao, al quale era seguito l'obbligo di "doppio long lap penalty". Marquez infatti potrà correre il GP francese senza scontare la sanzione scaturita in Portogallo. La decisione della Corte d'Appello della Fim è arrivata accogliendo il ricorso presentato dalla Honda. Il testo originale della sanzione recitava che Marquez avrebbe dovuto scontare la penalità nel GP d'Argentina; mancava dunque la dicitura "nel prossimo Gran Premio", non andando dunque a prevedere che Marquez potesse saltare la gara per l'infortunio alla mano. Proprio basandosi su questo contesto letterale del documento ufficiale della penalità, Honda aveva portato avanti un ricorso, eccependo come difesa proprio il fatto che non era prevista la situazione nel quale Marquez avrebbe dovuto scontare il doppio long lap penalty nel suo GP di rientro dall'infortunio, ma che avrebbe dovuto farlo solo ed esclusivamente in Argentina, come testualmente previsto.