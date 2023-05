I numeri di Le Mans, sia in Moto2 che in Moto3, sorridono ai piloti spagnoli: nella classe di mezzo l'ultimo rider di casa nostra a trionfare fu Pecco Bagnaia nel 2018. In Moto3 gli unici due successi italiani sono di Fenati (2015) e Vietti (2020). Gli orari delle gare del weekend su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:15, MotoGP alle 14

