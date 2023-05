Scaramucce in pista durante le Libere di Le Mans. Marc Marquez si accoda a Bagnaia, prendendogli la scia. Pecco se ne accorge, rallenta, ha un gesto di stizza nei confronti dello spagnolo e decide di rientrare ai box. Quando esce nuovamente per lanciarsi, ecco Marc schizzare in moto per accodarsi al ducatista e ad altri piloti. Pecco: "Oggi non volevo tirarlo". La replica di Marc: "Non ho aspettato nessuno..."

IL VIDEO DELL'EPISODIO