Scaramucce nel finale delle qualifiche ad Austin tra Bagnaia e Alex Marquez, con lo spagnolo che ha cercato in ogni modo di restare agganciato al campione del mondo per sfruttarne la scia e Pecco che ha invece fatto di tutto per 'smarcarsi': prima ha accostato in pit lane, poi si è fermato due volte in pista e, infine, è riuscito a piazzare la pole position. "Non potevo permettermi di trainare un rivale", ha spiegato a Sky. Ecco i frame dell'episodio tra i due

