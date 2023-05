Marc Marquez commenta l'episodio in pista con Pecco Bagnaia: "A Portimao l’ho aspettato, oggi no - il punto di vista del pilota Honda -. Ero da solo, lui è uscito dai box piano ed eravamo vicini. Ma non ho aspettato nessuno: per esempio, non ero attaccato a Martin quando ho fatto il giro veloce, qui la scia non è importante come a Portimao". Poi sulle sue condizioni: "Il feeling con la moto non è ancora al top e la caduta mi ha dato fastidio. Però siamo in Q2 ed è positivo"

I TEMPI DELLE LIBERE - GUIDA TV