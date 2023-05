Vincitore in Spagna, Sam Lowes è ripartito alla grande in Francia, stampando il miglior tempo nella prima giornata di prove. L’inglese ha scavalcato nella graduatoria combinata dei tempi, per soli 5 millesimi, il leader del mondiale Acosta, in gran forma a dire il vero, capace di segnare e ribassare tempi significati per tutto il turno, sintomo di grande costanza (il lungo alla 8, nel tentativo di ritoccare il miglior tempo in quel momento già suo significa poco). Arbolino ha cercato per oltre mezzo turno di stare insieme allo spagnolo, ma ha poi dovuto arrendersi anche ad Alonso Lopez, scivolato causa perdita d’anteriore alla curva 7 prima di acchiappare nel finale la prima fila virtuale col terzo miglior crono. Quindi Filip Salac, e Celestino Vietti con il quinto tempo. A dispetto di qualche difficoltà sul posteriore, il piemontese della Fantic ha sorpreso tutti.

Sesto classificato Joe Dixon, davanti ad Arbolino, settimo ma probabilmente in grado di migliorare la sua perfomance nella giornata di sabato (meteo permettendo). Tony ha l’obbligo di tenere nel mirino Acosta con cui condivide il primato nel mondiale a pari punti. L’ottavo posto di Somkiat Chantra, ottavo nel mondiale, potrebbe portare a qualcosa di più se dovesse piovere sabato, al momento delle qualifiche. Il thailandese sembra in sintonia col circuito Bugatti e sul bagnata si sa quanto vale. Le prime file rispecchiano fin qui i valori espressi dalla classifica iridata. Manca solo Canet, caduto due volte ed evidentemente alla ricerca di un feeling migliore con la pista francese. Il tredicesimo tempo non rispecchia le sue possibilità. Peccato per Dennis Foggia rimasto fuori dalle prime quattordici posizioni (quelle che danno accesso alla Q2) per soli 49 millesimi, dietro Joe Roberts.

Comunque meglio il romano, dell’altro debuttante, Izan Guevara, sbarcato in Moto 2 col titolo della Moto 3 in valigia. Il passaggio di categoria si sta dimostrando nel suo caso un po’ più complicato, come d’altra parte dimostra Lorenzo Dalla Porta (campione della Moto 3 nel 2019) finito al venticinquesimo posto.