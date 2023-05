Il pilota RNF non ce la fa e, dopo aver provato a girare con la sua Aprilia nel corso delle prime libere a Le Mans, ha deciso di non prendere parte al resto del weekend. A pochi giorni da un intervento al braccio, le condizioni fisiche non gli consentono ancora di tornare a girare. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA DIRETTA DELLE LIBERE