MotoGp

Al rientro in pista dopo l'infortunio alla mano destra, il pilota spagnolo a Le Mans è stato protagonista di una caduta in curva 11. Nessuna conseguenza per lui, è poi rientrato in pista con il telaio Kalex. Ha chiuso con il dodicesimo tempo. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW IL VIDEO DELLA CADUTA - LA DIRETTA DELLE LIBERE