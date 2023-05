Altra giornata no per Fabio Quartararo, che apre il venerdì di Le Mans tra le mille difficoltà della sua Yamaha e un salvataggio da cinema: "E' una situazione preoccupante, anche perchè non riusciamo a migliorare nonostante gli aggiornamenti. Il passo gara è anche buono, ma solo perché sono sempre al limite. Nei time attack non posso mai fare la differenza"

Venerdì amaro per Fabio Quartararo a Le Mans. Il campione del mondo 2021 stacca il 12° tempo e sarà costretto a passare dal Q1 dopo aver riscontrato anche sul circuito francese, le croniche problematiche della sua Yamaha M1. "Siamo in difficoltà, dopo cinque gare non abbiamo una base - ha detto il francese -. Non siamo messi bene, ma dobbiamo cercare di migliorare. Anche il telaio, che sembrava andare bene a Jerez, non l'abbiamo usato e abbiamo preferito tornare alla moto standard".