Tre Yamaha tra le prime cinque

Cinque moto per il team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK tra Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Oggi il campione del mondo 2021 ha realizzato un 1’34.181 con 43 giri percorsi su tre moto. Quarto tempo per il compagno di box Locatelli staccato di tre decimi da Razgatlioglu: 51 i giri del pilota lombardo nella giornata odierna su due moto. Lorenzo Baldassarri (GMT94 Yamaha) a fine giornata è quinto: per il marchigiano questo è stato un ottimo test che conclude a mezzo secondo da Razgatlioglu e a poco più di un secondo dal tempo di Bautista. Il maceratese è riuscito a compiere un passo avanti lavorando molto sulla geometria della sua Yamaha YZF R1. 12° tempo per Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) con 57 giri all’attivo mentre il compagno di squadra Dominique Aegerter è 15°: 51 giri oggi per lo svizzero. Tre piloti BMW oggi in top ten. Scott Redding (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in 1’34.796 ha il sesto tempo, con 53 giri percorsi mentre il compagno di box Tom Sykes termina a due decimi dal pilota inglese dopo aver provato delle nuove componenti testate ieri da Redding. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) è settimo con 30 giri all’attivo oggi e con un 1’34.832 come miglior tempo. 14^ piazza per Loris Baz, ancora alle prese con l’infortunio riportato a Mandalika: 54 giri per il francese. Baz è caduto quando mancava circa un’ora alla fine della giornata.