Sam Lowes conquista la pole position del GP di Francia di Moto2. In prima fila anche Lopez e Arbolino, con Acosta che scatterà dalla quinta posizione, appena davanti a Celestino Vietti. Caduta per Canet, ancora in ombra Ogura

“Complimenti al team, la moto di oggi era migliore” spiegava un soddisfatto Arbolino, terzo e per la prima volta da quest’anno in prima fila. Al suo fianco un ottimo Alonso Lopez (scuderia Boscoscuro) e Sam Lowes, suo compagno di squadra, ancora in pole position dopo Jerez (gara vinta la domenica), la ventesima in Moto 2. Il pilota milanese ha corso a lungo nella scia di Acosta, suo coinquilino a pari punti in vetta della classifica, ma lo spagnolo è finito due posti più in là, in quinta posizione, efficace sul passo gara, un po’ meno sul giro secco, ma atteso protagonista per

domenica.

Quarto posto per Filip Salac, partito bene fin dalle prove di venerdì, con le insegne del team Gresini, sesto un ritrovato Celestino Vietti, solitamente non velocissimo in qualifica. Il pilota della debuttante Fantic manca ancora di costanza ma per la gara di domenica sembra messo meglio del solito. Settimo Chantra (il più veloce nelle libere del mattino con l’asfalto un po’ umido) pilota le cui quotazioni crescono sugli asfalti bagnati (ma per domenica il meteo tende al sereno).

Caduto Canet (finito in quinta fila col tredicesimo posto), ancora in ombra Ai Ogura che ha chiuso le qualifiche col sedicesimo cronologico. Altra giornata difficile per i debuttanti in arrivo dalla Moto 3. Da Sergio Garcia diciottesimo, il migliore dei rookie più in vista, ventisettesimo Foggia, trentaduesimo il campione in carica della classe minore, Izan Guevara.