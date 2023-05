Pecco Bagnaia è finora il re della Sprint: il pilota della Ducati, vincitore in Portogallo e Usa, ha performato meglio al sabato che alla domenica, rimanendo giù dal podio solo in Argentina. Bene anche Binder con la Ktm, dietro di lui Martin e Binder. Tra i più in difficoltà c'è Fabio Quartararo, che nella gara Sprint ha raccolto solamente un punto. Oggi l'appuntamento a Le Mans alle 15 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il re della Sprint, per ora è Pecco Bagnaia, uno dei pochi sempre a punti nelle quattro gare veloci del sabato fin qui disputate. Insieme a Brad Binder il pilota della Ducati è anche l’unico ad averne vinte due, Portogallo e Usa. Il leader del mondiale ha performato addirittura meglio il sabato che la domenica dove ha invece pagato due zeri consecutivi, cadendo a Termas de Rio Hondo e ad Austin. In un solo caso il piemontese è rimasto giù dal podio della gara ridotta, in Argentina, giusto per confermare la naturale propensione a emergere anche sulla breve distanza, gara che richiede una strategia diversa, o, se vogliamo, la quasi totale assenza di calcoli e tattiche preventive.

Nella Sprint serve partire forte e dare tutto fin dalle prime curve. Bagnaia in qualche caso ha gestito, ma sempre con il podio nel mirino. Altrettanto convincente il sudafricano della Ktm con due vittorie e uno solo zero a consuntivo. Binder insegue Bagnaia nel “mundialito” del sabato staccato di 8 lunghezze. Alle sue spalle lo spagnolo della Pramac Ducati, Martin, che ha messo a frutto la sua velocità soprattutto nelle gare veloci che gli hanno garantito gli unici due podi conquistati nei quattro week end di gara, ed è anche il più costante con Bagnaia, sempre a punti in tutte le occasioni. Col quarto posto (un podio in Spagna) Jack Miller, ha rafforzato la stessa posizione nella graduatoria iridata, subito dietro il compagno di squadra Binder. Un podio a testa anche per i due piloti della VR46, Bezzecchi e Marini, nella medesima corsa, a Termas de Rio Hondo.

Tra le delusioni maggiori, Fabio Quartaro, sempre in difficoltà su tutti i circuiti, la domenica come il sabato che gli finora gli ha portato un solo punto, in Sud America. Meglio di lui Morbidelli che nella stessa occasione ha sfiorato il podio. In casa Aprilia vince il confronto di misura Vinales, 11 punti in tutto racimolati nella Sprint, uno in più di Aleix Espargarò.