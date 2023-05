Il pilota è stato trasportato in ospedale per una tac alla testa dopo essere caduto al quinto giro della sprint. Sottoposto a tac, questa non ha rilevato alcuna anomalia, quindi verrà valutato prima di scendere in pista nel warm up. Domenica il GP Francia è in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

RIVIVI LA GARA SPRINT