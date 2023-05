La gara di Pecco Bagnaia a Le Mans è finita a 23 giri dalla fine, in un cambio di direzione costato caro a lui e a Maverick Vinales. "Un incidente di gara", così lo hanno definito i due protagonisti dopo aver litigato in pista ed essersi stretti la mano qualche minuto dopo. Dopo essere andato al centro medico per una caviglia dolorante, e poi in direzione gara per dare la sua versione, il campione del mondo in carica ha commentato ai microfoni di Guido Meda in diretta su Sky Sport quanto accaduto nel GP Francia. "In quel momento della gara il passo era lento e stavo gestendo - ha esordito il torinese -. Probabilmente ho sbagliato, perché, se mi fossi messo davanti, non sarebbe successo. In ogni caso, sono le gare e può succedere, ma a questo punto è sempre meglio farsi guidare dall'istinto".