Dopo il sabato della Sprint, con la vittoria di Martin e nuove polemiche per sorpassi al limite del regolamento, oggi si va in pista per il quinto gran premio della stagione. E dalla pole scatta Pecco Bagnaia. Oggi il GP Francia è in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Era il pilota più atteso per il nuovo format della gara sprint, eppure la vittoria è arrivata solo alla quinta occasione. Jorge Martin ha iniziato la stagione con una mentalità diversa, forse più conservativa ma meno incline all’errore. Così è arrivata la prima vittoria stagionale con una fuga iniziata dopo il sorpasso a Pecco Bagnaia. Ottimo secondo posto di Brad Binder che dopo la solita grande partenza ha recuperato in totale otto posizioni passando tra gli altri Luca Marini, Marc Marquez e Pecco Bagnaia con dei sorpassi, sopratutto quello su Marini, al limite del regolamento. O così era stato deciso dai commissari nell’incontro con i piloti dopo le prove libere. Per lo stesso motivo, anche Bagnaia si è lamentato del contatto con Marc Marquez che secondo le decisioni prese nelle gare precedenti avrebbe dovuto cedere una posizione ma così non è stato. Sarà importante, come chiedono tutti i piloti, che venga usato lo stesso metro di giudizio preservando lo spirito del motomondiale. Ci vorrà del tempo per trovare un compromesso, nel mentre la MotoGP ha regalato un grande spettacolo sopratutto con la sfida tra Bagnaia e Marquez che poi hanno chiuso in terza e quinta posizione. Una sfida meravigliosa tra due campioni che devono essere lasciati liberi di duellare.