Ha corso in casa un weekend molto complicato e chiuso con il settimo posto. Quartararo, deluso dopo Le Mans, spiega anche cosa è successo a poche ore dal via della gara: "Fa male una gara così, però ho avuto anche un problema fisico stamattina con un trattamento molto aggressivo sul braccio destro e avevo dolore da metà gara. Peccato, non ero da podio ma almeno il quinto posto...". La MotoGP torna nel weekend dell’11 giugno con la gara del Mugello: diretta Sky e streaming su NOW

