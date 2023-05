Dopo la caduta al GP di Francia, Pecco Bagnaia ha rimediato una piccola frattura all'astragalo del piede destro, come comunicato dalla Ducati. "Poiché Bagnaia avvertiva ancora un po' di dolore alla caviglia destra, dopo la caduta di domenica scorsa in Francia, è stato sottoposto a ulteriori controlli a Misano che hanno riscontrato una piccola frattura parziale dell'astragalo. Questo lieve infortunio non gli impedirà di partecipare al prossimo GP d'Italia". Una notizia confermata anche dallo stesso Pecco che su Instagram ha rassicurato i suoi tifosi: "Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio del Mugello tra tre settimane. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al mio GP di casa".