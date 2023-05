Toprak Razgatlioglu ha annunciato l'addio a Yamaha alla fine del 2023: "Voglio ringraziare tutta la famiglia Yamaha per l'amore e il rispetto che mi hanno dimostrato. Vincere il Mondiale era il mio sogno quando ho firmato con la Yamaha, e insieme abbiamo raggiunto quell'obiettivo. Per la prossima stagione sento di aver bisogno di una nuova sfida". Resterà nella Superbike e potrebbe accordarsi con la Bmw dal 2024

Finisce l'avventura con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu , il campione di Superbike ha annunciato l'addio alla casa giapponese alla fine del 2023 . "Voglio ringraziare tutta la famiglia Yamaha per l'amore e il rispetto che mi hanno dimostrato. Vincere il Mondiale era il mio sogno quando ho firmato con la Yamaha, e insieme abbiamo raggiunto quell'obiettivo. Per la prossima stagione sento di aver bisogno di una nuova sfida . Il cambiamento fa parte di qualsiasi sport ed è normale per qualsiasi professionista"

Il ringraziamento della Yamaha

Al messaggio di Razgatlioglu si è aggiunto quello di Andrea Dosoli, Road Racing Manager di Yamaha Europe: “Ci dispiacerà vedere Toprak lasciare la Yamaha alla fine di questa stagione, volevamo continuare quella che è stata una partnership di incredibile successo, con l’ovvio punto culminante che è stata la tripla corona di mondiale piloti, costruttori e squadre che abbiamo vinto insieme nel 2021. Abbiamo fatto quella che ritenevamo fosse un’offerta che rifletteva correttamente il valore di Toprak come pilota e ambasciatore per Yamaha, così come la competitività del nostro pacchetto corse e la nostra strategia di corsa all’interno della piattaforma WorldSBK. Tuttavia, con l’avanzare dei negoziati, è diventato evidente ad entrambe le parti che Toprak è motivato ad accettare una nuova sfida nel 2024 e rispettiamo la sua decisione. Anche se le nostre strade divergeranno alla fine dell’anno, siamo ora completamente concentrati sulla battaglia per il titolo mondiale del 2023, che riprende a breve a Misano. Infine, vorrei ringraziare Toprak a nome di Yamaha, ma anche personalmente, per il suo prezioso contributo al nostro progetto WorldSBK"