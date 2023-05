Luca Marini ha riportato la frattura dell'osso trapezio del polso destro nell'incidente in cui è stato coinvolto durante l'ultimo GP a Le Mans. Il pilota del Mooney VR46 potrà comunque essere in pista per il GP d'Italia, in programma al Mugello dal 9 all'11 giugno, come comunicato dal suo team

Brutte notizie per Luca Marini. Il pilota del Team VR46 era stato protagonista di un brutto incidente nell'ultimo GP di Le Mans, in cui era stato coinvolto da Alex Marquez. Se i primi esami avevano escluso fratture, quelli effettuati in Italia hanno invece evidenziato la frattura dell'osso trapezio del polso destro. Marini, infatti, si lamentava del dolore e presentava il pollice molto gonfio. Il responso della Tac a cui è stato sottoposto il pilota è stato quello definitivo, come comunicato su Instagram. "Mi sto continuando ad allenare per arrivare al Mugello il più in forma possibile", ha scritto. Il GP d'Italia, in programma dal 9 all'11 giugno, non sembra in dubbio. "Il professor Tarallo monitorerà l'infortunio, che non pregiudicherà la partecipazione di Luca al GP d'Italia", ha scritto il team VR46.