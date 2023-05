Enea Bastianini prosegue spedito verso il suo rientro in pista. Il pilota italiano, che aveva riportato la frattura alla scapola nella prima Sprint di Portimao ed è stato costretto a saltare i primi 5 GP stagionali, ha girato al Mugello in sella alla Ducati Panigale V4. "Un po' di aria fresca al Mugello. Back in action!", ha scritto la 'Bestia' su Instagram