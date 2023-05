Dal circuito di Misano per l'Aprilia All Stars, l'amministratore delegato della casa di Noale traccia il bilancio delle prime gare della stagione in MotoGP: "Non abbiamo raccolto quanto potevamo, per questo non vediamo l'ora di andare al Mugello. È una gara di casa, abbiamo tutto per fare bene. I piloti sono in forma, la moto si sta dimostrando anche più veloce del previsto. Vincere al Mugello sarebbe fantastico, dobbiamo andare là per puntare alla vittoria"

VINALES: "VOGLIO AIUTARE L'EMILIA"