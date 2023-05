Viñales: "In Emilia un disastro, voglio aiutare"

Maverick Viñales è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'Aprilia All Stars 2023, intitolato Riders For Emilia per esprimere vicinanza ai cittadini dell'Emilia-Romagna: "Quello che è successo in Emilia è un disastro, vogliamo dare serenità a chi ha vissuto questa tragedia. Aiuterò come posso, mettendo all'asta un mio casco o una mia tuta". Il pilota ha anche commentato l'incidente con Bagnaia a Le Mans: "In quelle situazioni ci si arrabbia, ma ci siamo chiariti e l'incidente rimane solo in pista"