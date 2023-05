Superbike a Misano: il weekend LIVE su Sky

Va in scena a Misano Adriatico il quinto round della stagione 2023 del World Superbike. La Ducati sicura protagonista nel round di casa con Bautista, Rinaldi, Bassani e Petrucci attesi ad una grande prova al Marco Simoncelli. In pista anche la Supersport con in evidenza gli italiani Bulega, Manzi e Caricasulo con Ducati e MV Agusta al top. Tutto il week end live su SkySport MotoGP con gara 1 e 2 superbike sabato e domenica alle 14 e la Superpole race alle 11 di domenica Condividi

La Ducati ed Alvaro Bautista sembrano essere il binomio perfetto per il ruolo dei protagonisti anche nel round di Misano, il quinto della stagione 2023. Il campione del mondo in carica ha dominato il primo terzo di stagione con 11 vittorie in 12 gare, un solo “zero”, 236 punti in classifica, 63 di vantaggio su primo inseguitore Toprak Razgatlioglu e oltre 100 di gap dal terzo in giù, con Locatelli a -103.

Con 11 vittorie stagionali il pilota spagnolo non è distante dal suo record di 15 e, ad oggi, dopo aver dominato anche i recenti test in-season al Marco Simoncelli, non sembra aver rivali. A Misano Bautista è sempre andato molto forte. Con Ducati è andato a podio cinque volte su sei in Superbike e nel motomondiale aveva già raccolto una vittoria nel 2008 nella 250cc, un terzo posto nella stessa classe l’anno successivo e ancora una P3 in MotoGP nel 2012 alle spalle di Lorenzo e Rossi. I numeri parlano chiaro, il track record è di livello assoluto. La stessa Ducati sulla pista di casa va fortissimo: 34 vittorie, 12 Superpole, 89 podi complessivi, mai nessuna casa meglio su qualsiasi altro circuito del mondiale Superbike dal 1988 ad oggi.

Detto di Bautista e della Ducati, è la Yamaha al momento la principale antagonista del binomio in rosso. Toprak Razgatlioglu è l’unico vincente in stagione a parte lo spagnolo #1. Il pilota turco arriva a Misano dopo l’annuncio dirompente della firma con BMW per il 2024. Niente passaggio quindi in MotoGP ma conferma nel mondiale SBK con il grande salto (nel vuoto?) in sella alla M1000RR della casa di Monaco, moto che ad oggi ha messo in crisi tutti i piloti che l’hanno avuta tra le mani.

In casa Yamaha Factory il nostro Andrea Locatelli è anche lui reduce dalla firma di un nuovo contratto. Resterà in Yamaha anche per la prossima stagione, capitalizzando i buonissimi risultati raccolti fino ad oggi. Alle spalle del podio virtuale di questa stagione troviamo Johathan Rea, il campionissimo reduce da un terzo posto a Barcellona (poco per lui) e ancora alle prese con una Kawasaki che sta facendo veramente fatica a tenere il passo non solo con Ducati ma anche con Yamaha. L’incremento di 250 giri motore per la ZX10RR, grazie al balance of performance, non sembra aver modificato significativamente le prestazioni Kawasaki, così come l’analoga riduzione per Ducati non ha messo in difficoltà Bautista.

Chiude la tap-5 il nostro Axel Bassani con la Ducati del team Motocorsa, primo dei piloti indipendenti davanti al principale rivale Aegerter con la Yamaha GRT. Il veneto, reduce da uno scontro durissimo in pista e fuori con Rinaldi a Barcellona, nei primi quattro round è riuscito a mettersi dietro diverse moto factory tra cui una Ducati ed entrambe le Honda e le BMW. Moto in pista a Misano da venerdì, tutto live su SkySport MotoGP