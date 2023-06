Terza vittoria stagionale nella Sprint per Pecco Bagnaia, che allunga nel Mondiale su un Bezzecchi mai domo e 2°: "Ero preoccupato per la pioggia, poi ho fatto il mio passo e ho cercato di mettere margine tra me e Bez, sapendo le sue doti nella bagarre. A inizio gara mi aspetto di vedere il gruppo compatto". A fine gara è partito un inno spontaneo dai tifosi: "Ho avuto i brividi"

Pecco Bagnaia si conferma 'mago' della Sprint anche al Mugello , dove coglie la terza vittoria del sabato (con ben cinque podi nelle sei gare disputate). Il pilota della Ducati ha comandato sin dal via, allungando quanto basta per non mettersi in bagarre con Bezzecchi, riuscendo anche a gestire il problema della pioggia .

"Preoccupato per la pioggia, ma ho fatto il mio passo"

"E' stata abbastanza critica, ero preoccupato per la pioggia. Scendeva forte all'Arrabbiata, mi ha dato fastidio. Ho visto che non si scivolava e ho fatto il mio passo, sapevo c'era Bez perché ha potenziale e va forte. Era importante avere margine per non andare in bagarre. Ho lavorato tanto sulla linea della Bucine, a volte è meglio aspettare di dare gas. L'inno dei tifosi è stato fantastico. Rispetto allo scorso anno ho visto tante gente in più, è stato un momento emozionante. Ho avuto i brividi. Noi italiani sappiamo fare casino, è giusto fare così. La gomma dietro in gara? La media è da gestione e bisognerà stare attenti. A inizio gara vedremo probabilmente un po' di gruppo".