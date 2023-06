MotoGp

Bagnaia conquista la terza pole consecutiva in Germania, è la sua seconda miglior sequenza dopo le 5 di fila da Aragon ad Algarve 2021. Per Pecco è la 15^ pole della sua carriera in MotoGP, è la 4^ in questa stagione. Con questa pole il campione del mondo Ducati eguaglia Wayne Rainey al 16° posto dell'era moderna in top-class (dal 1971). Considerando tutte le classi, si tratta della 22^ pole per Bagnaia. Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT IN LIVE STREAMING