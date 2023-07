Superbike, libere Most: Razgatlioglu miglior tempo

Le Superbike sbarca a Most per l'ottavo round della stagione, l'ultimo prima della pausa estiva. Il meteo si preannuncia protagonista come dimostrato già dalle prove libere: la FP1, infatti, è partita con la pioggia terminando con pista asciutta, mentre la FP2 si è svolta regolarmente col sole. Il più rapido di tutti è stato Toprak Razgatlioglu, che nei minuti finali della sessione pomeridiana ha montato la gomma nuova e ha girato in 1’32”367. La grande sorpresa, però, è alle sue spalle e si chiama Remy Gardner, a soli dodici millesimi. Finalmente un segnale di vita dal pilota del team GRT, mentre il terzo posto di Danilo Petrucci conferma la crescita mostrata da Misano in poi. Nel gruppo dei primissimi tanti piloti italiani, a partire da Michael Ruben Rinaldi al quarto posto davanti ad Axel Bassani; un Alvaro Bautista meno brillante del solito (e vittima di un piccolo problema tecnico in FP2) ha chiuso sesto seguito da Andrea Locatelli. Dominique Aegerter, Scott Redding e Jonathan Rea concludono la top ten, col pilota Kawasaki al centro dei rumor di mercato e velocissimo al mattino con la pioggia. Il suo compagno di squadra Alex Lowes, undicesimo, è scivolato due volte al pomeriggio. Ciò che fa impressione è il risicatissimo distacco in cui sono racchiusi i primi diciassette piloti: Lorenzo Baldassarri si trova infatti a poco più di un secondo dal leader. Ventesimo Roberto Tamburini, sostituto di Bradley Ray.