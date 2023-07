Bulega e Svoboda al comando delle libere

Miglior tempo per Bulega nelle libere Supersport, poi Huertas e Caricasulo. Svoboda parte forte in Supersport 300, lontani gli italiani

Il weekend di Supersport a Most inizia senza sorprese, con il leader di classifica Nicolò Bulega a dettare il passo nelle prove libere. Il ducatista ha infatti siglato il tempo di 1’35”266 in FP2, migliorando di un paio di decimi il crono della mattinata. A breve distanza dal battistrada ecco confermarsi veloce Adrian Huertas, che gara dopo gara sta diventando un serio pretendente al podio. Federico Caricasulo, terzo, precede un'altra sorpresa, ovvero Jorge Navarro al quarto posto. Raffaele De Rosa artiglia la top five davanti a Valentin Debise, mentre Stefano Manzi termina il venerdì al settimo posto seguito da Niki Tuuli, dalla wild card Ondrej Vostatek e da Bahattin Sofuoglu. Tredicesimo Yari Montella, quindicesimo Nicholas Spinelli, ventitreesimo Lorenzo Dalla Porta al debutto con Evan Bros, ventiseiesimo Federico Fuligni.