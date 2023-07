Bulega torna a vincere: sua gara 1 di Most

Nicolò Bulega torna a dettare legge nella classe Supersport, cogliendo la pole position e la vittoria di Gara 1 a Most. Nel momento in cui si parla con insistenza del suo approdo in Superbike (del quale si attende solo l'ufficialità), il leader del campionato non ha lasciato scampo ai suoi avversari andando in fuga fin dalla prima curva. La corsa è stata ridotta da diciannove a dodici giri dopo la caduta di Lucas Mahias alla prima partenza: la Kawasaki del francese ha bucato il serbatoio e perso benzina in pista, obbligando alla bandiera rossa. In entrambi gli start, comunque, il copione è stato lo stesso e ha visto Bulega uscire in testa dalla prima variante. La lotta si è sviluppata alle sue spalle, nel gruppetto composto da Stefano Manzi, Bahattin Sofuoglu, Raffaele De Rosa e Adrian Huertas. I quattro sono giunti al traguardo in quest'ordine. Manzi è riuscito a staccare il turco, che a sua volta ha bucato De Rosa proprio all'ultima staccata. Piu complessa la gara di Huertas, velocissimo ma falloso, penalizzato peraltro con un Long Lap Penalty per aver tagliato la prima curva senza perdere abbastanza tempo nel rientro. In sesta posizione, Marcel Schroetter ha avuto la meglio di Niki Tuuli e Glenn Van Straalen, mentre Jorge Navarro ha chiuso nono davanti a Federico Caricasulo. Ventesimo Lorenzo Dalla Porta, ventitreesimo Federico Fuligni, caduto Yari Montella.